Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Следите за детьми! Женщины позвали двух мальчиков с собой, обещав кучу подарков

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Мама 8-летнего мальчика из Риги обратилась в передачу Bez Tabu, чтобы предупредить других родителей.

«Они спросили, не из Христианской ли школы дети? У одной из женщин был в руках ящик с подарками, который она вручила другу сына и спросила не хочет ли и мой ребенок получить подарки. Конечно же он ответил утвердительно, сообщает Русский TVNET.

Тогда эти женщины пригласили детей пойти вместе с ними, чтобы получить обещанные подарки.

Сначала мальчики отказывались, а потом их все же уговорили»,- рассказывает Иева. Помещения церкви (или секты?) расположены прямо возле парка. Когда сын рассказал женщине о случившемся, она была в недоумении как от поступка сына, так и от поведения женщин, которые увлекли детей за собой.

Реклама

В Министерстве юстиции журналистам рассказали, что данные действия неприемлемы, ведь Закон о защите прав ребенка диктует, что религиозная принадлежность ребенка идет от родителей и вовлекать его в некие религиозные мероприятия можно только с согласия родителей.

В свою очередь представитель христианско-евангелистского прихода «Возрождение» Тереза Ивашко признала, что такой случай действительно произошел на днях.

«Это был единственный подобный случай и мы уже обговорили его в нашем кругу. Мне очень жаль и мы извиняемся перед родителями детей, что он произошел в их отсутствие,» - рассказала она. Муниципальная полиция получила 1 заявление о деятельности этой общины. В свою очередь, Минюст планирует известить организацию и напомнить о правах ребенка.

Наверх