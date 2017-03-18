Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

40 процентам россиян денег хватает только на еду

10
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты, которых цитирует портал Эксклав.ru со ссылкой на Lenta.ru.

Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику.

Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах.

Ранее 16 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные доходы россиян в январе увеличились на 8 процентов, рост наблюдается впервые за два года.

Наверх