40 процентам россиян денег хватает только на еду

«При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты, которых цитирует портал Эксклав.ru со ссылкой на Lenta.ru.

Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику.

Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах.

Ранее 16 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные доходы россиян в январе увеличились на 8 процентов, рост наблюдается впервые за два года.