40 процентам россиян денег хватает только на еду

Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
«При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты, которых цитирует портал Эксклав.ru со ссылкой на Lenta.ru.
Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику.
Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах.
Ранее 16 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные доходы россиян в январе увеличились на 8 процентов, рост наблюдается впервые за два года.