Эрки Сависаар придумал хитрый способ ограничить потребление алкоголя
18. март 2017 11:40
Вице-председатель Центристской фракции в Рийгкогу Эрки Сависаар считает, что в Эстонии надо обсудить ограничения, которые бы в дальнейшем разрешали покупать алкоголь только при оплате банковской карточкой.
Сависаар сказал, что поддерживает ограничения в алкогольной политике, согласно которым за алкогольные напитки можно было бы платить только банковской карточкой. По его словам, эта мера снизила бы возможности молодежи покупать алкоголь в магазинах, сообщает Rus.err.ee.
Если сейчас в некоторых магазинах людям младше 18 лет удается покупать алкоголь за наличные деньги, то в случае оплаты карточкой, осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь.
"Это стало бы дисциплинирующей мерой для магазинов", – сказал Сависар.