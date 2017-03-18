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Эрки Сависаар придумал хитрый способ ограничить потребление алкоголя

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Tanel Pihelgas

Вице-председатель Центристской фракции в Рийгкогу Эрки Сависаар считает, что в Эстонии надо обсудить ограничения, которые бы в дальнейшем разрешали покупать алкоголь только при оплате банковской карточкой.

Сависаар сказал, что поддерживает ограничения в алкогольной политике, согласно которым за алкогольные напитки можно было бы платить только банковской карточкой. По его словам, эта мера снизила бы возможности молодежи покупать алкоголь в магазинах, сообщает Rus.err.ee.

Если сейчас в некоторых магазинах людям младше 18 лет удается покупать алкоголь за наличные деньги, то в случае оплаты карточкой, осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь.

"Это стало бы дисциплинирующей мерой для магазинов", – сказал Сависар.

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