Эрки Сависаар придумал хитрый способ ограничить потребление алкоголя

Сависаар сказал, что поддерживает ограничения в алкогольной политике, согласно которым за алкогольные напитки можно было бы платить только банковской карточкой. По его словам, эта мера снизила бы возможности молодежи покупать алкоголь в магазинах, сообщает Rus.err.ee.

Если сейчас в некоторых магазинах людям младше 18 лет удается покупать алкоголь за наличные деньги, то в случае оплаты карточкой, осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь.

"Это стало бы дисциплинирующей мерой для магазинов", – сказал Сависар.