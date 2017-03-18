Россияне заплатили минимум 100 миллионов долларов за квартиры в башнях Трампа

При этом ничего противозаконного с точки зрения норм США не обнаружено, хотя некоторые чиновники не указывали элитную недвижимость в своих декларациях, как это положено в России, сообщает портал Newsru.com.

В расследовании Reuters назван ряд имен владельцев элитной недвижимости в семи башнях Трампа, возведенных в южной Флориде. Среди владельцев этой недвижимости найдено 63 человека с российскими паспортами или адресами. Россиян может быть и больше, так как владельцы 703 из 2044 элитных апартаментов имеют возможность скрыть свою личность, отмечает NEWSru Israel.

Среди владельцев: бывший начальник Первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, один из акционеров Absolute Group Андрей Трусков, основатель банка "Викинг" Алексей Устаев, президент ОАО "Сахалинуголь" Олег Мисевра, экс-депутат парламента Башкортостана от КПРФ Вадим Гатауллин, бывший член правительства Саратовской области Павел Угланов. Некоторые из этих людей по-прежнему связаны с российским руководством, отмечает Reuters.

При этом агентство указывает, что никто из известных покупателей не входит в окружение российского президента Владимира Путина, называя их людьми из "второго и третьего эшелона элит".