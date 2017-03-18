До и после: во что можно превратить запущенную лоджию

Времена, когда лоджия и балкон служили лишь для сушки белья или складирования ненужных вещей, давно позади. Благодаря грамотно осуществленному ремонту, эта часть квартиры легко превращается в жилое помещение, где приятно проводить время не только летом!

Лоджия после ремонта. Фото: dom-v-sadu.ru

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