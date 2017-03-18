До и после: во что можно превратить запущенную лоджию
18. март 2017 16:01
Dom-v-sadu.ru показывает, как сделать недорогой и практичный ремонт лоджии своими руками. Первоначальный вид лоджии не внушал оптимизма, но волков бояться — в лес не ходить!
Времена, когда лоджия и балкон служили лишь для сушки белья или складирования ненужных вещей, давно позади. Благодаря грамотно осуществленному ремонту, эта часть квартиры легко превращается в жилое помещение, где приятно проводить время не только летом!
Лоджия после ремонта. Фото: dom-v-sadu.ru
Пошаговые фотографии ремонта можно посмотреть,перейдя по ССЫЛКЕ.