Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО Москвы

Причина смерти бывшего топ-менеджера носит криминальный характер, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Позднее Мосгорсуд признал арест законным.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину они не признают.