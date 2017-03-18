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Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО Москвы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix

Бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

Причина смерти бывшего топ-менеджера носит криминальный характер, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Позднее Мосгорсуд признал арест законным.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину они не признают.

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