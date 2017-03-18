Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в СИЗО Москвы

Бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.
Причина смерти бывшего топ-менеджера носит криминальный характер, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"На теле Евдокимова обнаружены два колотых ранения в области груди. Предположительно они явились причиной смерти", - сказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Позднее Мосгорсуд признал арест законным.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину они не признают.
Роскосмос с прискорбием сообщает о гибели Исполнительного директора по качеству и надёжности В. Евдокимова - https://t.co/zgIsiWZnLa pic.twitter.com/qAqw8dl7HU— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 18, 2017