Полезные советы перед ремонтом

Безумие в стиле «хочу все и сразу» свойственно обычно молодым людям, которые впервые въезжают в свою собственную квартиру. Людей посещают идеи вроде потолка в виде звездного неба (при высоте потолков 260 см), выложенных натуральным камнем стен (при том, что дом холодный), разделения гостиной на несколько функциональных зон (при том, что площадь гостиной - 18 метров), совмещения разных видов отделки (декоративный кирпич, декоративная штукатурка, обои – все в одной комнате), использование двух и больше фотообоев в одной комнате и т.д. Примеров “креативного безумия”, которое охватывает людей, когда они осознают, что у них есть собственное пространство, в котором они могут сделать все, что угодно, не счесть.

И здесь самый главный совет, который можно дать: будьте реалистами!

При невысоких потолках (до 270 см) нет никакого смысла делать их многоуровневыми, цветными или, боже упаси, с фотопечатью. Это не придаст красоты вашему интерьеру, а потолок понизит еще сильнее.

При небольшой площади помещения (до 25 м2) нет никакого смысла делить его перегородками – вы получите некрасивые закутки и еще сильнее уменьшите место для прохода. Зонирование – это вынужденная мера для больших пространств.

Не пытайтесь создать в стандартной панельной квартире интерьер в классическом стиле, используя огромные пышные диваны и хрустальные люстры с подвесками. Весь этот реквизит рассчитан на совершенно другую кубатуру помещений – на потолки 340 см, огромные окна и площадь комнаты.

Остальные и, честное слово, очень полезные советы вы сможете прочитать ЗДЕСЬ.