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Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Maria Kilm/Scanpix

По сравнению с предыдущим месяцем в марте заметнее всего выросла поддержка Партии реформ, а упала – EKRE, следует из исследования Turu-uuringute AS, проведенного по заказу ERR.

По-прежнему, наибольшей популярностью у потенциальных избирателей пользуется Центристская партия, за которую в случае, если бы завтра проходили парламентские выборы, проголосовали 29% опрошенных, сообщает портал Rus.err.ee.

Второй по популярности партией является Партия реформ, за которую в марте проголосовали бы 25% респондентов, тогда как в феврале – 23%.

Социал-демократическая партия в марте получила голоса 11% респондентов, а в феврале – 10%.

Поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) за месяц снизилась – в марте за них бы проголосовали 8% респондентов, тогда как в феврале – 10%, а на пятом и шестом месте по популярности – IRL и Свободная партия, за которые в марте проголосовали бы по 7% респондентов.

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