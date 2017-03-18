Молодой человек набросился с ломом на мужчину: пострадавший с переломом черепа находится в коме

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 19.25 в среду. В доме на улице Куперьянови произошла перепалка между 24-летним молодым человеком и 45-летним мужчиной. В ходе ссоры молодой человек напал на мужчину и ударил его, сообщает Valgamaalane.

Пострадавший получил настолько тяжелую травму, что потерял сознание. Он был в тяжелом состоянии доставлен в Валгаскую больницу. Нападавший сбежал с места происшествия, но полиция задержала его дома. Он был доставлен в арестный дом и взят под стражу на срок до двух месяцев.

По словам сестры пострадавшего, ее брат и нападавший не были раньше знакомы. Причиной ссоры могло послужить то, что модой человек угрожал сыну жертвы. «Он терроризировал сына брата, запугивал ему, вымогал деньги», - рассказала женщина.

«Нападавший позвонил сыну брата и позвал его. Вышел брат, а его сын убежал», - рассказала она, добавив, что сама момент нападения не видела, ей обо всем рассказала жена брата, которая нашла своего мужа лежавшим около дома.

Сейчас мужчина находится в клинике Тартуского университета. «Он в коме. У него перелом черепа», - сказала сестра пострадавшего.