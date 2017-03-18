СМИ: напавший на военных в аэропорту Парижа был знаком полиции

По его словам, подозреваемый являлся радикальным мусульманином и о нем было известно правоохранительным органам, сообщает Газета.ru.

«Этот самый мужчина — радикальный мусульманин — был известен разведывательным службам и минюсту», — пояснил источник.

Он рассказал, что сначала мужчина выстрелил в полицейских во время проверки документов в коммуне Стен на севере Парижа, а потом напал на военных в аэропорту Орли, отобрав штурмовую винтовку Famas у солдата.

Представитель МВД Франции сообщил, что на теле нападавшего не было найдено взрывных устройств.

Второй полицейский источник агентства подтвердил, что два инцидента связаны между собой.

Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли. По данным МВД, никто не пострадал. Аэропорт был эвакуирован, рейсы перевели в другой аэропорт.