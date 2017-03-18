Как украсить квартиру ко дню рождения ребенка

Конечно, декор можно купить в специализированных магазинах, но ведь будет интереснее выполнить его своими руками! Предлагаем вам следующий вариант:

на плотном картоне нарисуйте шаблон-основу в виде бабочки, птицы, солнышка, цветка или любой другой фигуры;

аккуратно вырежьте заготовку;

приложите ее к листу цветной бумаги или обрезку обоев, обведите и вырежьте;

подготовьте нужное количество фигурок и закрепите их на надежной нитке, соблюдая расстояние 10-15 см.

Фото: happymodern.ru

Все украшения для комнаты и стола должны быть безопасными. Подбирайте яркий декор. Украшения должны иметь небольшой вес, легко демонтироваться и в сложенном виде занимать мало места. Это позволит вам хранить их дома и пользоваться декором в будущем. Если не надоест, конечно.

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