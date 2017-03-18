Четыре очень странных предложения на таллиннском рынке недвижимости

1. Комната из шестикомнатной квартиры

Фото: KV.EE

На границе Кесклинна и Ласнамяэ находится дом, а в нем - шестикомнатная квартира, одну комнату из которой можно купить за 23 300 евро. Комната только что отремонтирована.

2. Продается уютная комната

Фото: KV.EE

Продается комната из ласнамяэской квартиры. Кухней, прихожей, ванной и туалетом пользуются три хозяина.

3. Комнатка в Нымме

Фото: KV.EE

На улице Ребасе ждет хозяина комната в девять квадратных метров, которая находится в двухкомнатной квартире частного дома.

4. Две комнаты из пятикомнатной квартиры

Фото: KV.EE

Сейчас в продаже две комнаты из квартиры на улице Маяка, позже будет возможность купить и остальные комнаты.