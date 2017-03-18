Четыре очень странных предложения на таллиннском рынке недвижимости

На столичном рынке недвижимости стали появляться необычные предложения. Кому сейчас они могут понадобиться, непонятно, недоумевает портал Kodu.
1. Комната из шестикомнатной квартиры
Фото: KV.EE
На границе Кесклинна и Ласнамяэ находится дом, а в нем - шестикомнатная квартира, одну комнату из которой можно купить за 23 300 евро. Комната только что отремонтирована.
Фото: KV.EE
Продается комната из ласнамяэской квартиры. Кухней, прихожей, ванной и туалетом пользуются три хозяина.
Фото: KV.EE
На улице Ребасе ждет хозяина комната в девять квадратных метров, которая находится в двухкомнатной квартире частного дома.
4. Две комнаты из пятикомнатной квартиры
Фото: KV.EE
Сейчас в продаже две комнаты из квартиры на улице Маяка, позже будет возможность купить и остальные комнаты.