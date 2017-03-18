Фото: в Тарту политика и академика Пеэтера Тульвисте провожают в последний путь
18. март 2017 14:20
Неделю назад после тяжелой болезни на 72-м году жизни скончался почетный ректор Тартуского университета, академик Пеэтер Тульвисте. Сегодня близкие, друзья, коллеги простились с академиком в актовом зале Тартуского университета.
Из-за траурной процессии в городе ограничено дорожное движение. С 10 до 14.30 запрещена парковка на улице Юликооли.
В 13.45 от главного здания университета началось траурное шествие.
Пеэтер Тульвисте будет похоронен на кладбище Вана-Яани.