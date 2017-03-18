Мать убийцы 26-летней Иевы обратилась к общественности

С помощью газеты «Lietuvos Rytas» женщина обратилась ко всем девушкам Литвы и всем, кто переживает по поводу произошедшей трагедии, чтобы извиниться, пишет Русский TVNET.

«Если будет доказана вина моего сына, это станет для меня смертным приговором», - дрожащим голосом рассказала журналистам Аделе Б. Женщина вспоминает, что после задержания сын сказал ей: «Мама, я ничего плохого не делал, я просто сидел в машине».