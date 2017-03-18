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Мать убийцы 26-летней Иевы обратилась к общественности

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: 15min.lt

«Я бесконечно сожалею о произошедшем. Когда я узнала, в чем обвиняют моего сына, у меня перехватило дыхание, мне выбило землю из-под ног», - рассказала через два дня после похорон Иевы Страздаускайте мать подозреваемого в убийстве девушки - 24-летнего Манто Б.

С помощью газеты «Lietuvos Rytas» женщина обратилась ко всем девушкам Литвы и всем, кто переживает по поводу произошедшей трагедии, чтобы извиниться, пишет Русский TVNET.

«Если будет доказана вина моего сына, это станет для меня смертным приговором», - дрожащим голосом рассказала журналистам Аделе Б. Женщина вспоминает, что после задержания сын сказал ей: «Мама, я ничего плохого не делал, я просто сидел в машине».

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