Мать убийцы 26-летней Иевы обратилась к общественности
18. март 2017 14:55
«Я бесконечно сожалею о произошедшем. Когда я узнала, в чем обвиняют моего сына, у меня перехватило дыхание, мне выбило землю из-под ног», - рассказала через два дня после похорон Иевы Страздаускайте мать подозреваемого в убийстве девушки - 24-летнего Манто Б.
С помощью газеты «Lietuvos Rytas» женщина обратилась ко всем девушкам Литвы и всем, кто переживает по поводу произошедшей трагедии, чтобы извиниться, пишет Русский TVNET.
«Если будет доказана вина моего сына, это станет для меня смертным приговором», - дрожащим голосом рассказала журналистам Аделе Б. Женщина вспоминает, что после задержания сын сказал ей: «Мама, я ничего плохого не делал, я просто сидел в машине».