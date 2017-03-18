СМИ: турок открыл банковский счет на имя убийцы российского посла

Об этом пишет газета Habertürk. По ее данным, следствие изучило финансовую активность Алтынташа и обнаружило, что спустя несколько часов после его смерти у него появился счет в одном из турецких банков. Он был открыт на его имя по мобильному телефону. Такую услугу предоставляют некоторые турецкие банки. Был установлен и номер телефона, с помощью которого был открыт счет, сообщает ТАСС.

Его использовал сын жителя города Измир с инициалами С.А., занимающийся выпасом скота. В показаниях он заявил, что сообщил банку данные удостоверения личности Алтынташа; фотография документа через несколько часов после убийства Карлова появилась и интернете. Следствие пока считает, что турок открыл счет с целью мошенничества, но продолжает изучать все проведенные через него операции на предмет выявления прямых связей с исполнителем и организатором нападения на посла.

Habertürk также указывает, что о новых данных по делу Карлова было моментально сообщено российским следователям.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.