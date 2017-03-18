Галерея: Эдгар Сависаар впервые за долгое время показался на публике

На мероприятии появился и недавний лидер партии Эдгар Сависаар, который уже давно не показывался на публике. Сависаар произнес речь и ответил на вопросы, сообщает Postimees.ee.

Напомним, что на этой неделе в СМИ появилась информация, что Сависаар может принять участие в местных выборах в Ласнамяэ, если ему позволит здоровье.