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Галерея: Эдгар Сависаар впервые за долгое время показался на публике

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в Тартуском уезде в Рынгу состоялось собрание местной ячейки Центристской партии, цель которого - определить первого номера на местных выборах.

На мероприятии появился и недавний лидер партии Эдгар Сависаар, который уже давно не показывался на публике. Сависаар произнес речь и ответил на вопросы, сообщает Postimees.ee.

Напомним, что на этой неделе в СМИ появилась информация, что Сависаар может принять участие в местных выборах в Ласнамяэ, если ему позволит здоровье.

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