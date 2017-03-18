Планы строительства грандиозного развлекательного центра возмутили защитников животных

Фонд развития предпринимательства (EAS) выделит 15 миллионов евро на создание семи семейных аттракционов, которые будут представлять международный интерес. Одним из таких аттракционов должен стать развлекательный центр «Sea Star». Однако планы его строительства не пришлись по вкусу защитникам животных, которые направили в EAS совместное обращение.
Авторы идеи развлекательного центра «Sea Star» для всей семьи утверждают, что он призван стать первым в Эстонии мультифункциональным центром, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж. Глубина аквариума, в котором будут жить акулы и скаты, - 15 метров.
Защитники животных в своем обращении просят EAS оценить этичность такого центра и его уместность в прогрессивной и дружелюбной к природе Эстонии. «Океанариум – это большой шаг назад. В мире доминируют и побеждают иные тенденции – от развлечений, центральным объектом которых являются животные, стараются отходить», - говорится в совместном обращении.
Защитники животных отметили, что наши северные соседи, например, отказались от содержания дельфинов в парке Särkänniem, а 75 процентов жителей Эстонии не поддерживают использование диких животных в цирках.
«Кроме этого, этот план порождает много вопросов: откуда будут брать рыб, кто будет отвечать за их благополучие, кто будет следить за соблюдением законом, какие эксперты будут работать над проектированием аквариума и кто его одобрит. Были ли привлечены для принятия решения эксперты и какая экономическая ценность у этого проекта», - говорится в обращении.
Член правления EAS Сигрид Харьо заявила, что Фонд развития предпринимательства относится к этому обращению очень серьезно. Она заверила, что окончательное решение будет приниматься вместе с экспертами и если центру будет дан зеленый свет, то он должен будет быть построен с учетом всех международных требований и стандартов.