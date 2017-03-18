Планы строительства грандиозного развлекательного центра возмутили защитников животных

Авторы идеи развлекательного центра «Sea Star» для всей семьи утверждают, что он призван стать первым в Эстонии мультифункциональным центром, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж. Глубина аквариума, в котором будут жить акулы и скаты, - 15 метров.

Защитники животных в своем обращении просят EAS оценить этичность такого центра и его уместность в прогрессивной и дружелюбной к природе Эстонии. «Океанариум – это большой шаг назад. В мире доминируют и побеждают иные тенденции – от развлечений, центральным объектом которых являются животные, стараются отходить», - говорится в совместном обращении.

Защитники животных отметили, что наши северные соседи, например, отказались от содержания дельфинов в парке Särkänniem, а 75 процентов жителей Эстонии не поддерживают использование диких животных в цирках.

«Кроме этого, этот план порождает много вопросов: откуда будут брать рыб, кто будет отвечать за их благополучие, кто будет следить за соблюдением законом, какие эксперты будут работать над проектированием аквариума и кто его одобрит. Были ли привлечены для принятия решения эксперты и какая экономическая ценность у этого проекта», - говорится в обращении.

Член правления EAS Сигрид Харьо заявила, что Фонд развития предпринимательства относится к этому обращению очень серьезно. Она заверила, что окончательное решение будет приниматься вместе с экспертами и если центру будет дан зеленый свет, то он должен будет быть построен с учетом всех международных требований и стандартов.