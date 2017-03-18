Ханно Матто: Таави Аас должен лично вмешаться в историю с вывозом мусора в Нымме

«Таави Аас должен вмешаться в эту историю. Нет оснований считать, что Арво Сарапуу своими силами способен вынести необходимое решение», - написал Матто в социальных сетях, указывая на предполагаемое участие Сарапуу в мусорном бизнесе в Таллинне.

Руководитель Харьюского бюро инспекции окружающей среды Харьюского уезда Моника Ранд обратила внимание мэрии Таллинна на то обстоятельство, что BWM с 1 марта вывозит мусор и из Нымме, хотя у фирмы нет разрешения на обработку отходов.

Хотя, как утверждает еженедельник Eesti Ekspress, Сарапуу скрытно участвует в мусорном бизнесе в Таллинне, сам Сарапуу неоднократно заявлял, что у него нет ни малейшей связи с Baltic Waste Management (BWM).