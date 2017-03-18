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Трамп: Германия задолжала НАТО и США огромные суммы

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Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп | ФОТО: Michael Reynolds/SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп считает, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне, пишет ТАСС.

"Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны", - написал Трамп.

В пятницу президент США подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. "Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость для наших союзников по НАТО платить их справедливую долю на оборону", - отметил он. Меркель ответила, что Берлин настроен на выполнение своих обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

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