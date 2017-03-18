Картина дня: мужчина с топором в банке, стрельба в аэропорту Парижа и подробности резонансного ДТП

Мужчина с топором ворвался в банковскую контору

Сегодня утром агрессивный мужчина с топором ворвался в контору банка, расположенного на улице Торнимяэ. Читать далее...

В аэропорту Парижа произошла стрельба

Неизвестный мужчина напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже, сообщает телеканал BFM TV. Читать далее...

Молодой человек с ломом

Полиция в среду задержала в Валга молодого человека, который ударил мужчину средних лет предметом, похожим на лом. Пострадавший получил переломом черепа и впал в кому. Сейчас он находится в Тартуской больнице. Читать далее...

Сависаар впервые за долгое время показался на публике

Сегодня в Тартуском уезде в Рынгу состоялось собрание местной ячейки Центристской партии, цель которого - определить первого номера на местных выборах. Читать далее...

Хитрый способ ограничить потребление алкоголя

Вице-председатель Центристской фракции в Рийгкогу Эрки Сависаар считает, что в Эстонии надо обсудить ограничения, которые бы в дальнейшем разрешали покупать алкоголь только при оплате банковской карточкой. Читать далее...

Прокуратура сообщила новые подробности тяжелого ДТП

В прошлом году вечером 21 ноября в Вильянди водитель BMW разогнался на Рижском шоссе до такой скорости, что не справился с управлением на повороте. Машина наскочила на бордюр, взмыла в воздух, перелетела через другой автомобиль и влетела в жилой дом. Наркотическое опьянение 22-летней женщины, которая была за рулем, теперь подтверждено официально. Читать далее...