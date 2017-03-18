Фото: в Таллинне проходит Морская ярмарка

Как отмечается на домашней странице ярмарки, в этом году на выставке в очередной раз представлено рекордное количество образцов водного транспорта.

Свои стенды разместили более ста компаний, которые расскажут о своей деятельности и предложат товары и услуги, связанные с мореходством.

В павильонах выставки представлена продукция более 105 компаний из Эстонии и других стран, 180 лодок и катеров, парусников и яхт, морская одежда и морское снаряжение, участвуют консультанты и эксперты объединений и госучреждений, связанных с морем и малым судоходством.

«Посетитель, еще не имеющий опыта выхода в море, найдет на выставке много интересного для себя, а также сможет приобрести знания и навыки по разным связанным с мореходством темам. Каждому, кто хотя бы изредка выходит в море как любитель или турист, будет интересно ознакомиться с современными средствами связи, навигации и спасательной техникой», - отмечается на домашней странице ярмарки.

Помимо разнообразной экспозиции, Морская выставка предлагает практические знания. «О настоящем морском опыте на выставке расскажут, как госчиновники, так и спасатели-добровольцы. Можно будет обучиться приемам оживления, а в специальном стимуляторе самому проверить, как долго вы сможете удержаться на воде в состоянии усталости или опьянения, - сообщили организаторы. - Также в рамках насыщенной программы лекций выступят легендарные яхтсмены и лодочники».