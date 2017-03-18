Independent: сотни британских солдат прибыли в Эстонию, чтобы противостоять Путину

Independent: сотни британских солдат прибыли в Эстонию, чтобы противостоять Путину4
18. март 2017 17:33
Британское издание Independent пишет, что в Эстонию отправлены 800 солдатов, чтобы напугать агрессивную Россию и подчеркнуть, что речь идет о следующем этапе холодной войны в одной из крупнейших заграничных миссий в Восточной Европе.
«Первые 800 британских солдат прибыли в Эстонию, чтобы противостоять (российскому президенту Владимиру) Путину и показать силу НАТО», - говорится в заголовке статьи, пишет Postimees.
Independent добавляет, что британские войска находятся в Эстонии, чтобы управлять подразделением НАТО (1200 солдат). В Эстонию также отправлены 300 британских военных машин, в том числе танки.