Пальтс призвал полностью перейти на электронное голосование

«Следует отказаться от так называемых урн для голосования как неуклюжего и дорогостоящего наследия, - написал Пальтс в социальных сетях. - Если человек не способен проголосовать на электронных выборах, то он, скорее всего, не способен и адекватно выразить свое мнение по поводу будущего страны».

В защиту электронного голосования на выборах высказался на прошлой неделе и лидер СДПЭ, министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

«Электронные выборы — это безопасный и удобный способ для каждого жителя Эстонии выполнить свой гражданский долг, а призывы отменить электронное голосование просто смехотворны», - написал Осиновский. Он отметил при этом, что, следуя принципам усиления демократии, период электронного голосования необходимо укоротить.

«Крайне важно создать техническое решение, которое позволило бы избирателям голосовать и в день выборов, чтобы защитить единообразие выборов и равенство избирателей. Это сделало бы нашу прекрасную систему электронного голосования еще удобнее», - пояснил Осиновский.