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Пальтс призвал полностью перейти на электронное голосование

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BNS
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Голосование. Иллюстративное фото. | ФОТО: Liis Treimann

Использование ящиков для бюллетеней при голосовании — это дорогостоящее наследие прошлого, считает предприниматель и бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс. По его мнению, те, кто не способен участвовать в электронном голосовании, не должны и вообще участвовать в решении вопросов будущего государства.

«Следует отказаться от так называемых урн для голосования как неуклюжего и дорогостоящего наследия, - написал Пальтс в социальных сетях. - Если человек не способен проголосовать на электронных выборах, то он, скорее всего, не способен и адекватно выразить свое мнение по поводу будущего страны».

В защиту электронного голосования на выборах высказался на прошлой неделе и лидер СДПЭ, министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

«Электронные выборы — это безопасный и удобный способ для каждого жителя Эстонии выполнить свой гражданский долг, а призывы отменить электронное голосование просто смехотворны», - написал Осиновский. Он отметил при этом, что, следуя принципам усиления демократии, период электронного голосования необходимо укоротить.

«Крайне важно создать техническое решение, которое позволило бы избирателям голосовать и в день выборов, чтобы защитить единообразие выборов и равенство избирателей. Это сделало бы нашу прекрасную систему электронного голосования еще удобнее», - пояснил Осиновский.

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