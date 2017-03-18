Как выбрать качественные пластиковые окна: считаем камеры и проводим тест зажигалкой

Считаем камеры. Обычно в стеклопакете заявляется определенное количество камер. Они отвечают за тепло и звукоизоляцию. Проверить их количество можно, поднеся горящую спичку к стеклу — сколько двойных огоньков будет в отражении, столько стекол и установлено в стеклопакете, пишет Segodnya.

Теплосбережение. Если производитель заявляет, что его окна теплосберегающие за счет низкоэмиссионного напыления на внутреннем стекле, это можно также проверить зажженной спичкой. Один из огоньков будет отличаться по цвету (может быть розоватый, красноватый или голубоватый оттенок). Если вы добрались до документации, то буква S означает, что стекло окрашено или тонировано, а Pl доказывает наличие теплоотражающей пленки. Тут же можно проверить и качество стекла: на маркировке может значиться М1, М2, М3 и М4 — чем меньше число, тем лучше стекло.

Наполнение. Газ находится в стеклопакете или обыкновенный воздух, можно узнать, проверив документы производителя в разделе маркировки камер. Отсутствие букв означает, что в стеклопакете обыкновенный воздух, Ar — пишется, когда воздушная камера заполнена аргоном, Kr — криптоном, SF — гексафторид серы (элегаз). Ar25/Kr75, Ar50/SF50 и т. д. означает, что в камере смесь газов. Еще можно поискать отверстие или клапаны, через которое закачивают газ.

После зимы. Если вы купили квартиру в новостройке, то зимой можно было проверить конденсат, намерзание льда, влажные или заплесневелые стены. Это свидетельства того, что окна были разгерметизированы во время сборки или монтажа, а значит, тепло и сухо в доме не будет. Если вы обнаружили такую проблему, нужно требовать, чтобы застройщик компенсировал установку.

Хлопайте створками. Обязательно проверьте все механизмы и фурнитуру окна. Она не должна "танцевать", но и титанические усилия, чтобы закрыть/открыть окно прилагать вы не должны. Если что-то плохо открывается — требуйте ремонта. Также попробуйте открыть окно на 90 градусов и переведите его в режим проветривания. Если окно держится на одной нижней петле — значит, нет механизма, блокирующего ошибочное открытие. Такая створка небезопасна, она может даже отвалиться и нанести увечья.