Видео: мужчина разогнал начинающуюся драку, не выходя из дома

Житель российского города Уфа нашел оригинальный способ предотвращения уличных драк. Он разогнал конфликтующих школьников звуком полицейской сирены. Произошедшее уфимец снял на видео и выложил в Сеть, сообщает Segodnya.

По словам автора ролика, он увидел под окнами своего дома двух школьников в окружении толпы сверстников. Мальчишки выясняли отношения. Чтобы не допустить драки, он вытащил из окна колонку и включил на полную громкость звук сирены. Уже через несколько секунд школьники разбежались по сторонам.