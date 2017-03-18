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Вопрос читателя: теперь страховка не возмещает ущерб при столкновении машин на парковке?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

«Если Фонд страхования дорожного движения разместит на парковках плакаты, что парковочные места не отвечают требованиям и слишком узкие, при столкновении машин нельзя больше требовать компенсации по страховке?» - спрашивает читатель портала Tarbija24.

Отвечает руководитель Эстонского фонда страхования дорожного движения Март Йессе:

Установка предупреждающих знаков на парковках не означает, что страховщик больше в будущем не будет возмещать ущерб. Потерпевший всегда может получить компенсацию. Вопрос скорее в том, насколько велика ответственность владельца несоответствующей требованиям парковки за причиненный ущерб.

Совместно с Таллиннской горуправой несоответствующие требования парковки были отмечены знаками, чтобы предупредить водителей, что здесь повышена угроза повреждения имущества и водителю следует избегать этой парковки.

Очень рад, что в дополнение к торговым центрам, которые частично или полностью поменяли разметки на парковках, нас оповестили другие торговые центры, что за весну приведут свои парковки в соответствии с требованиями. Также с нами связались другие самоуправления, которые хотят аналогичную кампанию начать на своей территории. Верим, что за пару лет в Эстонии исчезнет проблема с парковками, которые не соответствуют требованиям.

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