Вопрос читателя: теперь страховка не возмещает ущерб при столкновении машин на парковке?

Отвечает руководитель Эстонского фонда страхования дорожного движения Март Йессе:

Установка предупреждающих знаков на парковках не означает, что страховщик больше в будущем не будет возмещать ущерб. Потерпевший всегда может получить компенсацию. Вопрос скорее в том, насколько велика ответственность владельца несоответствующей требованиям парковки за причиненный ущерб.

Совместно с Таллиннской горуправой несоответствующие требования парковки были отмечены знаками, чтобы предупредить водителей, что здесь повышена угроза повреждения имущества и водителю следует избегать этой парковки.

Очень рад, что в дополнение к торговым центрам, которые частично или полностью поменяли разметки на парковках, нас оповестили другие торговые центры, что за весну приведут свои парковки в соответствии с требованиями. Также с нами связались другие самоуправления, которые хотят аналогичную кампанию начать на своей территории. Верим, что за пару лет в Эстонии исчезнет проблема с парковками, которые не соответствуют требованиям.