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Стрельба в аэропорту Парижа: СМИ узнали имя совершившего нападение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tristan Reynaud/SIPA/Tristan Reynaud/SIPA

Напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчину зовут Зиед Б., сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Parisien.

Ранее полиция Франции задержала отца и брата напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчины.

Расследованием нападения занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

Во французской полиции отметили, что мужчина, застреленный военными при попытке нападения на патруль в аэропорту Орли, являлся радикальным мусульманином и о нем было ранее известно правоохранителям.

Утром 18 марта мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли. По данным МВД, никто не пострадал. Аэропорт был эвакуирован, рейсы перевели в другой аэропорт.

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