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В Таллинне произошла цепная авария с участием четырех машин

Rus.Postimees.ee
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Полицейская машина. | ФОТО: Ants Liigus

Из-за ошибки одного водителя три автомобиля попали в аварию. В результате ДТП один водитель был доставлен в больницу.

В субботу в 15.03 возле Раннамыйза-теэ, 4а в Таллинне произошло ДТП, где 44-летний мужчина на Hyundai i40 врезался во впереди остановившийся автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого был 51-летний мужчина.

В результате столкновения Volkswagen Jetta врезался во впереди стоявший Volkswagen New Beetle, за рулем которого был 39-летний мужчина, а тот в свою очередь врезался в машину Honda CR-V, которой управлял 53-летний мужчина.

Водитель Volkswagen Jetta был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.

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