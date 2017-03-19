В Таллинне произошла цепная авария с участием четырех машин
19. март 2017 09:00
Из-за ошибки одного водителя три автомобиля попали в аварию. В результате ДТП один водитель был доставлен в больницу.
В субботу в 15.03 возле Раннамыйза-теэ, 4а в Таллинне произошло ДТП, где 44-летний мужчина на Hyundai i40 врезался во впереди остановившийся автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого был 51-летний мужчина.
В результате столкновения Volkswagen Jetta врезался во впереди стоявший Volkswagen New Beetle, за рулем которого был 39-летний мужчина, а тот в свою очередь врезался в машину Honda CR-V, которой управлял 53-летний мужчина.
Водитель Volkswagen Jetta был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки здоровья.