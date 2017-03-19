Фото: десантный корабль США вошел в Черное море

Как сообщается на сайте 6-го флота ВМС США, учения призваны повысить уровень оперативной совместимости румынских и американских войск и укрепить их устойчивые отношения, пишет "Интерфакс".

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, Италия, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзниками, чтобы сохранять национальные интересы США, безопасность и стабильность в Европе и Африке.

Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца.