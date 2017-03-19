Фото: десантный корабль США вошел в Черное море
19. март 2017 09:10
Американский десантный корабль USS Carter Hall (LSD 50) с морскими пехотинцами из 24-й морской экспедиционной группы на борту прибыл в Черное море для участия в учебных учениях SPRING STORM 17 с Румынией.
Как сообщается на сайте 6-го флота ВМС США, учения призваны повысить уровень оперативной совместимости румынских и американских войск и укрепить их устойчивые отношения, пишет "Интерфакс".
6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, Италия, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзниками, чтобы сохранять национальные интересы США, безопасность и стабильность в Европе и Африке.
Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца.