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Фото: десантный корабль США вошел в Черное море

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

Американский десантный корабль USS Carter Hall (LSD 50) с морскими пехотинцами из 24-й морской экспедиционной группы на борту прибыл в Черное море для участия в учебных учениях SPRING STORM 17 с Румынией.

Как сообщается на сайте 6-го флота ВМС США, учения призваны повысить уровень оперативной совместимости румынских и американских войск и укрепить их устойчивые отношения, пишет "Интерфакс".

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, Италия, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзниками, чтобы сохранять национальные интересы США, безопасность и стабильность в Европе и Африке.

Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца.

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