Видео: Трамп назвал Путина «крепким орешком»

"Я не знаю его, но очевидно, что он крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем", - заявил он в эфире телеканала Fox News, когда его попросили охарактеризовать ряд известных личностей парой слов, пишет "Интерфакс".

Для описания Путина Трамп использовал идиоматичекое выражение "tough cookie", которое также можно перевести как "парень не промах" или "тертый калач".

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(О Путине Трамп говорит с 2:24 минуты)