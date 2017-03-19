Фото: смотрите, сколько воздуха вы покупаете в магазинах вместе с товарами

Полученные рентгеновские снимки показывают, что в среднем в упаковках с продуктами содержится 40 процентов воздуха, пишет Tarbija24. В косметических товарах воздуха меньше, поскольку часто есть двойное дно или толстые стенки. Согласно действующим в Германии правилам, доля воздуха в товаре не должна превышать 30 процентов, но многочисленные исключения дают возможность производителям обходить это правило.