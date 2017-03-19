«Девушка из ниоткуда»: пользователи Сети бьются над загадкой этого видеоролика

Видео собрало полторы тысячи ретвитов и тысячи лайков. В реплаях люди в основном в глубоком недоумении. Некоторые говорят: «Да ведь всё просто!». Но за этим не следует никакой конкретики, пишет Rus.Tvnet. Остается только одна правдоподобная версия происходящего: всё это искусный монтаж, замаскированный под любительскую съемку с телефона.