«Девушка из ниоткуда»: пользователи Сети бьются над загадкой этого видеоролика
19. март 2017 10:05
В этом коротком видеоролике молодой человек пританцовывая идет по школьному коридору. Внезапно из-за его фигуры показывается девушка. Откуда она взялась, понять просто невозможно.
Видео собрало полторы тысячи ретвитов и тысячи лайков. В реплаях люди в основном в глубоком недоумении. Некоторые говорят: «Да ведь всё просто!». Но за этим не следует никакой конкретики, пишет Rus.Tvnet. Остается только одна правдоподобная версия происходящего: всё это искусный монтаж, замаскированный под любительскую съемку с телефона.
"PERCOCET ! MOLLY PERCOCET!!!!" pic.twitter.com/suFLTxICle— Dan (@Fernandez2083) 5 марта 2017 г.