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«Девушка из ниоткуда»: пользователи Сети бьются над загадкой этого видеоролика

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В этом коротком видеоролике молодой человек пританцовывая идет по школьному коридору. Внезапно из-за его фигуры показывается девушка. Откуда она взялась, понять просто невозможно.

Видео собрало полторы тысячи ретвитов и тысячи лайков. В реплаях люди в основном в глубоком недоумении. Некоторые говорят: «Да ведь всё просто!». Но за этим не следует никакой конкретики, пишет Rus.Tvnet. Остается только одна правдоподобная версия происходящего: всё это искусный монтаж, замаскированный под любительскую съемку с телефона.

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