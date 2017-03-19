Галерея: День открытых дверей в Куперьяновском пехотном батальоне

Во время Дня открытых дверей гости могли познакомится с жизнью солдат, увидеть военную технику и вооружение, пострелять из пневматического оружия, испытать свои силы в пейнтболе, попробовать солдатский суп и многое другое.

Куперьяновский пехотный батальон на сегодня является крупнейшим пехотным батальоном в Эстонии, в рядах которого служат почти 800 срочнослужащих. Батальон был воссоздан 18 марта 1992 года решением правительства республики.