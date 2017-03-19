Названы самые опасные болезни для человека

Американские ученые установили, какие болезни являются самыми опасными для жизни человека. Сообщается, что этими болезнями являются ожирение и рак, пишет портал "Сегодня" со ссылкой на "Ортодокс".

Оказалось, что в настоящее время ожирение опаснее даже ВИЧ. Например, в США 80 % людей страдают от проблем с лишним весом. Второе место среди самых опасных болезней заняли алкоголизм и наркомания.

А на третьем месте болезни сердечно-сосудистой системы и диабет. Стоит отметить, что результаты исследования актуальные не только для США, но и для большинства развитых стран мира.