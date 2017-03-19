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Три евродепутата проведут в Таллинне открытую дискуссию на тему Сирии

BNS
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Яна Тоом. | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Три депутата Европейского парламента примут участие в открытой дискуссии на тему кризиса в Сирии, которая пройдет в Таллинне в воскресенье.

Дискуссию на тему "Сирийский кризис: есть ли выход?" организует эстонское бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом. Помимо самой Тоом в обсуждении примут участие ее коллеги по Европарламенту Урмас Паэт и Андрей Мамыкин, а также востоковеды и журналисты, сообщил портал новостей вещания.

В роли модератора дискуссии, которая начнется в 13:00 в Национальной библиотеке, выступит депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс.

Последний раз в Сирии Тоом находилась на прошлой неделе. Поездку она оплатила из собственных средств и не согласовывала ее с Министерством иностранных дел и премьер-министром Эстонии.

Ранее Яна Тоом посещала Сирию в июле и в конце декабря 2016 года. Многие эстонские политики осудили эти поездки.

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