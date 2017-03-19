В феврале в Эстонии зарегистрировали свыше 3200 автомобилей

По сравнению с февралем 2016 года число зарегистрированных автомобилей снизилось на 141 единицу, а по сравнению с январем текущего года сократилось на 332 единицы, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики.

В феврале также зарегистрировали 756 грузовиков (445 новых), 29 автобусов (7 новых), 91 мотоцикл (37 новых), 44 мопеда (13 новых), 378 прицепов (319 новых) и 45 тракторов (37 новых).