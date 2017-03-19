Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Суд отказал серийному убийце Юрию Устименко в переводе в российскую тюрьму

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Юрий Устименко. | ФОТО: EGERT KAMENIK/PM/EMF

Тартуский административный суд посчитал законным решение Министерства юстиции, согласно которому отбывающему в Эстонии пожизненное тюремное заключение серийному убийце Юрию Устименко было отказано в переводе в российскую тюрьму.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, отметив, что соответствующее решение суд вынес в пятницу.

В своем жалобе 35-летний Устименко требовал признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому ходатайство заключенного о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

По оценке административного суда, решение Минюста находится в соответствии как с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, так и с эстонским законодательством.

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, Устименко как минимум в теории может получить более легкую возможность выйти на свободу", - объяснил министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Наверх