Суд отказал серийному убийце Юрию Устименко в переводе в российскую тюрьму

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, отметив, что соответствующее решение суд вынес в пятницу.

В своем жалобе 35-летний Устименко требовал признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому ходатайство заключенного о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

По оценке административного суда, решение Минюста находится в соответствии как с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, так и с эстонским законодательством.

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, Устименко как минимум в теории может получить более легкую возможность выйти на свободу", - объяснил министр юстиции Урмас Рейнсалу.