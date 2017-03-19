Галерея: в Ростове-на-Дону открыли памятник жертвам авиакатастрофы Boeing

"Прошел ровно год с той страшной трагедии в ростовском аэропорту. Мы в полной мере осознаем масштаб произошедшего и разделяем скорбь. Беда одна, и эта общая боль для всех. Пусть этот памятный знак символизирует души погибших, вечная им память", - сказал присутствующий на открытии министр транспорта РФ Максим Соколов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Ростов-на-Дону, ночью 19 марта 2016 года столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека - 55 пассажиров, в том числе 44 гражданина РФ, и семь членов экипажа.

Памятник высотой около четырех метров состоит из трех гранитных колонн и вертикальной плиты с выгравированными именами погибших. У основания плиты установлено изваяние птицы, которое символизирует связь земли и неба.

"Определение "прерванный полет" идет еще с военных лет. Прерванный полет изображает павшая птица, которая находится в правом углу памятника", - сказал ТАСС автор композиции, ростовский скульптор Анатолий Скнарин.