За два месяца в Эстонии произошло четыре убийства

В январе и феврале полиция в Эстонии зарегистрировала шесть убийств, в их числе два покушения на убийство и одно покушение на преднамеренное убийство.

Таким образом, в январе и феврале, с учетом покушений и убийств, оставшихся на стадии замысла, в Эстонии произошло семь непреднамеренных и преднамеренных убийств, что значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

В прежние годы эти показатели были намного выше. В первые два месяца 2015 года произошло пять преступлений обеих категорий, в 2014 году 10, в 2013 году 11 и в 2012 году 12.

Всего за 2016 год было совершено 30 преднамеренных и непреднамеренных убийства, на стадии подготовки были пресечены 14 преступлений.

В течение 2015 года в Эстонии в результате преступлений обеих категорий лишились жизни 40 человек, что стало минимальным результатом за все время, пока ведется соответствующая статистика. С учетом случаев, когда убийство осталось на стадии покушения, в прошлом году в Эстонии были совершены 38 непреднамеренных и 12 умышленных преступления, в результате которых погибли 40 человек. В 2014 году соответствующие показатели составили 42 и 13, число погибших было большим — 42.

Убийств обеих категорий или покушений на них в течение 2013 года произошло в общей сложности 62, в результате жизни лишились 52 человека. В 2012 году преступлений обеих категорий, в том числе, покушений на них, произошло 80, погибло 64 человека, в 2011 году соответствующие показатели составили 100 и 65.

В 2005 году в Эстонии покушений и непреднамеренных убийств произошло 137, умышленных убийств или покушений на них 19, погибло 123 человека.