Фото: будни эстонских военнослужащих на разделяющей Ливан и Израиль контрольной линии

Вместе с штабными офицерами в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН UNIFIL служит примерно 40 эстонских военных, большую часть которых составляет подразделение размером со взвод, укомплектованное преимущественно на базе штабной и тыловой рот Разведбатальона. Эстонское пехотное подразделение входит в состав дислоцированного в Южном Ливане Ирландско-Финского батальона. Всего в UNIFIL участвует 40 стран. Это пятое эстонское подразделение, которое служит в Ливане. В период 1996-1997, когда Эстония впервые приняла участие в миссии UNIFIL, в ней участвовала пехотная рота.

Главная задача Estpla-22 — проводить дневные и ночные патрули, чтобы демонстрировать присутствие UNIFIL и следить за тем, чтобы стороны конфликта придерживались соглашений. Служащие Estpla-22 патрулируют как самостоятельно, так и в сотрудничестве с вооруженными силами Ливана.

Если до сих пор эстонские миротворцы регулярно патрулировали в окрестных населенных пунктах и в районе разделяющей Ливан и Израиль «голубой линии», то в течение двух последних месяцев они постоянно следили за «голубой линией». Также продолжилась работа моторизованных патрулей.

Разделяющая Ливан и Израиль линия обозначает вывод израильских вооруженных сил с завоеванных в Ливане территорий, о котором стороны договорились при участии ООН в 2000 году. Несмотря на то, что ситуация на линии в целом спокойная, за годы между сторонами произошел ряд инцидентов. Задача миротворческих подразделений ООН — предупреждать эскалацию ситуации и сотрудничать с вооруженными силами Ливана.

Комплектация различных небольших позиций является частью регулярной службы. Место службы эстонских военнослужащих окружено защитными барьерами, на базе имеются наблюдательные и оборонительные позиции, посадочная площадка для вертолета, столовая и такие же бытовые условия, как и на основной базе.

Смотрите в галерее, как выглядят будни эстонских военнослужащих на разделяющей Ливан и Израиль контрольной линии!