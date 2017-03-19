Председатель Еврокомиссии: больше никто из Евросоюза не выйдет

«Пример Великобритании даст всем понять, что из Евросоюза выходить не стоит... Наоборот, оставшиеся страны будут влюбляться в ЕС снова и поддерживать свои договора», – сказал Юнкер.

По его словам, на следующей неделе в Риме 27 лидеров стран ЕС планируют объявить план «Европа наше общее будущее» и отметить 60 лет существования Евросоюза. В связи с этим Юнкер подчеркнул, что Великобритания должна привыкнуть к тому, что к ней относятся, как не к члену, пишет Rus.Tvnet.

«Половинчатого членства или «сбора сливок» не получится. В Европе вы едите то, что на столе, или не сидите за столом», – пояснил он.

Юнкер также сказал, что в будущем новые страны присоединятся к ЕС, но это произойдет не во время его каденции до 2019 года, потому что пока ни один из кандидатов не соответствует условиям.