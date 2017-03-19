Один из лучших оркестров мира выступит в Эстонии

На счету прославленного коллектива около 100 выступлений в год, важной составляющей которых является музыкальное сопровождение на концертах в честь вручения Нобелевских премий и междунарожных музыкальных призов Polar Music Prize.

Дирижер Сакари Орамо/ Eesti Kontsert

В Эстонии оркестр выступит под управлением видного музыканта, главного дирижера двух оркестров – Стокгольмского королевского и Симфонического оркестра BBC, знаменитого финна Сакари Орамо. Именно под его руководством коллектив совершил множество успешных концертных туров, включая прошедший в 2015 году большой тур по городам Европы, который стартовал в Вене и заслужил высшей оценки от критиков: журнал Die Welt назвал оркестр «одним из лучших в мире».

Жанин Янсен (Голландия)/ Eesti Kontsert

Звездная скрипачка из Голландии Жанин Янсен исполнит на своей скрипке Страдивари любимый скрипичный концерт Чайковского. Звезда академической сцены ранее тесно сотрудничала с дирижером Пааво Ярви. По словам маэстро, Янсен всегда остается собой – она искренна, непосредственна, честна и эмоциональна, словно ребенок.

В этом сезоне Жанин Янсен выступает как артист-резидент при Лондонском симфоническом оркестре (под руководством наиболее востребованных дирижеров современности Джанандреа Нозеда, Антонио Паппано и Валерия Гергиева).

В скором времени ей предстоит отправиться в коцертный тур по Европе с симфоническим оркестром NHK под управлением Пааво Ярви, в Азиатских странах – с голландским «Королевским оркестром Консертгебау» под управлением Даниэля Гатти. Жанин Янсен играет на скрипке Страдивари 1707 года, предоставленной фондом Dextra Musica.

22 марта, в среду – в концертном зале «Эстония»

23 марта, в четверг – в концертном зале «Ванемуйне»