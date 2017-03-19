Неожиданно: в Эстонии у дорожной полиции появятся новые полномочия

Роботы передвигаются в зависимости от принятых человеком решений, поэтому на прошлой неделе Рийгикогу обсудил, что управляющее роботом физическое лицо должно быть не моложе 18 лет, быть в трезвом состоянии и обладать необходимыми для управления умениями.

Управляющий роботом-курьером должен фиксировать и сохранять передвижения робота и связанные с ним данные: число, время начала и окончания использования, местоположение, параметры передвижения, данные о вмешательствах, неполадки и так далее. Все эти данные при необходимости надо передавать полиции.

Вместе с роботами-курьерами на улицах Таллинна уже в июле появятся самоуправляемые автобусы. Конечно, в любом случае в них будет человек, который при необходимости сможет вмешаться и нажать на красную кнопку, чтобы автобус остановился. Этот человек также должен быть трезв, хотя автобус и сам будет принимать решения по поводу своего передвижения.

В связи с появлением роботов и другие самоуправляемых машин у полиции появятся новые полномочия. Так, полиция имеет право останавливать роботов-курьеров. На роботах должны быть идентификационные номера и контактные данные, чтобы управляющего роботом-курьером можно было установить. Если это сразу не удастся сделать, то полиция может начать такое же расследование, как если виновник ДТП сбегает с места происшествия. В любом случае полиция должна будет определить сделанное роботом-курьером нарушение и установить человека, который его использует и за него отвечает.

Также управляющий роботом-курьером должен быть физическим лицом с постоянным видом на жительство в Эстонии или юридическим лицом, зарегистрированным в Эстонии.