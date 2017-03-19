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Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп и Ангела Меркель. | ФОТО: Evan Vucci/AP

Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с германским лидером 17 марта.

Несмотря на просьбы журналистов и обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, сообщает DW.

"Я не думаю, что он расслышал вопрос", - пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье, 19 марта. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства.

Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером".

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