Евродепутат Мамыкин: не вижу никакого смысла в существовании НАТО

«Политически это очень интересная организация, но механизм просто не работает. Он не приносит результатов. И с военной точки зрения НАТО не сумело разрешить ни одного кризиса. НАТО не помогла Ираку и его народу. НАТО не помогла Афганистану, ничего не сумела сделать в Центральноафриканской Республике, Ливане, а теперь и в Сирии. Я не скажу, что НАТО надо «закрыть» уже завтра, но организации нужны серьезные реформы», - сказал политик.

Он сомневается и в целесообразности отправки сил союзников в страны Балтии для укрепления их обороны, пишет Rus.Tvnet.

«Мы пытаемся «по дешевке» решить проблему возможной войны между Россией и Латвией, Россией и НАТО. Но я не хочу жить в условиях войны и поэтому хочу развивать дипломатию, чтобы войны не было», - заявил Мамыкин.