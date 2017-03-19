Павел Иванов: проблемный переезд

На этой неделе мы узнали, что переезду Академии внутренних дел в Нарву мешают прежде всего разногласия между Министерством юстиции и Министерством внутренних дел.
Глава последнего сдержанно скептичен, однако глава минюста, пожалуй, быстрее откажется от идеи подсчитать и предъявить компенсации за советскую окупацию, нежели от идеи переезда.
Детей приманивают конфетами, взрослых – обещаниями
Добавим сюда и открытое письмо кадетов, сетующих на то, что в случае переезда их alma mater будет расположена далеко и никто в такую даль не поедет. Кстати, колледж полиции находится в Пайкузе, что под Пярну. И ничего, люди учатся, со всей Эстонии. У нас ведь полицейские – не сплошные пярнусцы. Вот и кадетами в Нарве будут не только нарвитяне.
Короче, от светлой идеи сблизить прочую Эстонию и Нарву путем переезда Академии внутренниях дел не осталось ничего, кроме смешанных воспоминаний – вроде воспоминаний о внезапном курортном романе полицейского эстонца из Курессааре с местной официанткой из санатория.
Но есть у нас порох в пороховницах! Академия не идет к Магомету, зато к Магомету идет Фонд интеграции. Так решил совет MISA, постановив сменить название учреждения с полукосмической аббревиатурой на более понятное и подходящее к современным реалиям.
Эта мысль мягче ложится в контекст возможных государственных учреждений в Нарве. Кстати, в ходе моей радиопередачи «Kirillitsas Eesti» прозвучала и мысль о комплектации фонда местными кадрами. Если педагогов-криминалистов в Ида-Вирумаа не так много, то желающих проводить консультации и направлять желающих найдется.
Это уже вторая организация, думающая о переезде в Нарву. Но есть и другие идеи. Например: почему бы не построить в Нарве Центра AHAA? Слушайте и запоминайте: в Нарве нужны магниты для своих и прибывающих! Эстония по-прежнему входит в десятку самых популярных среди россиян туристических направлений. Туристический потенциал Ида-Вирумаа до конца не раскрыт.
И мне было очень жалко, что на этой неделе в своей презентации развития Фонд развития Эстонии EAS не нашел ни одного проекта для Северо-Востока. «Космопарк» в Пыльтсамаа, «Морская звезда» в Дирхаме, WOW! в Курессааре, Морской музей в Толстой Маргарите, чертово колесо в Юлемисте, тропинки в зоопарке, центр виртуальной реальности в квартале Ноблесснера – это все здорово. Но если говорить о Нарве, там можно создать постоянную экспозицию несбыточных идей по развитию Нарвы.
Проверка на вшивость
Мы узнали также, что человек, угрожавший летом прошлого года взорвать самолет из таллиннского аэропорта, задержан и проведет следующие четыре месяца в местах не столь отдаленных. В том числе и от аэропорта, если речь идет о таллиннской тюрьме.
Большинству эстонцев имя телефонного террориста ничего не говорит, а вот в Рунете о нем можно найти много интересного. Активистом русской Эстонии оказался Владислав Пяллинг, экс-сотрудник службы безопасности аэропорта. Именно русский активизм назвали возможным мотивом к совершению преступления. Во что я лично не верю – никто ведь не сознается в том, что подобные вещи делаются либо в помешательстве, либо от маниакального желания «засветиться», доводящего до помешательства.
Ну да ладно, поймали так поймали. Тюремный шок получил Пяллинг, шок получили и знающие его люди. Кстати, еще один «активист русской Эстонии» Сергей Чаулин в комментарии дал адекватную оценку кадровой политике организаций и НКО. «Это серьезная проблема, ведь все это в итоге может обернуться против правильных идей, мероприятий и людей», – сказал он.
Мне нравится наша судебная машина. Дробит себе дела, никого не слушая и не отступая от буквы закона ни на йоту. Так и рождаются у нас казусы, от которых в недоумении и ты сам, и общество. Это я не про минимальные наказания пьяным водителям за убийства на дорогах. Все мы знаем, как сильно было задето чувство справедливости эстонцев после вынесения судебного решения по «бронзовой четверке». Теперь суд частично удовлетворил иск спасателя Сергея Менькова, признав незаконным его увольнение и изменив причину на «уход по собственному желанию».
В глазах многих это решение суда – это победа еще и политическая, и идеологическая. Теперь дела различного рода «активистов русской Эстонии» будут находится совсем в иной плоскости режима ожидания, перейдя из нарратива о русских активистах как общественных хулиганах в нарратив о русских активистах, которым все дозволено. А как было бы приятно, если бы жизнь Эстонии была бы наполнена все же активистами русской Эстонии за общее дело.
И вот как на заказ еще одна новость о противозаконных действиях неоднозначно воспринимающихся лиц. То же «активист» все той же «русской Эстонии», ранее судимый как член «Бронзовой четверки» Дмитрий Линтер предстанет пнред судом в очередной раз... за неуплату алиментов, которых натекло аж свыше 9000 евро. Предварительное заседание суда пройдет в начале апреля.
Интересно, рапспостраняется ли индульгенция «активистов русской Эстонии» и на алиментчиков? Как преподнесет нам эту новость тот же Baltnews? «Власти Эстонии продолжают травлю активистов русской Эстонии, влезая в их семейные дела»? Неужели нас будут уверять в том, что люди, сумевшие нагадить, но трусящие признаться, невиновны?