Павел Иванов: проблемный переезд

Глава последнего сдержанно скептичен, однако глава минюста, пожалуй, быстрее откажется от идеи подсчитать и предъявить компенсации за советскую окупацию, нежели от идеи переезда.

Детей приманивают конфетами, взрослых – обещаниями

Добавим сюда и открытое письмо кадетов, сетующих на то, что в случае переезда их alma mater будет расположена далеко и никто в такую даль не поедет. Кстати, колледж полиции находится в Пайкузе, что под Пярну. И ничего, люди учатся, со всей Эстонии. У нас ведь полицейские – не сплошные пярнусцы. Вот и кадетами в Нарве будут не только нарвитяне.

Короче, от светлой идеи сблизить прочую Эстонию и Нарву путем переезда Академии внутренниях дел не осталось ничего, кроме смешанных воспоминаний – вроде воспоминаний о внезапном курортном романе полицейского эстонца из Курессааре с местной официанткой из санатория.

Но есть у нас порох в пороховницах! Академия не идет к Магомету, зато к Магомету идет Фонд интеграции. Так решил совет MISA, постановив сменить название учреждения с полукосмической аббревиатурой на более понятное и подходящее к современным реалиям.

Эта мысль мягче ложится в контекст возможных государственных учреждений в Нарве. Кстати, в ходе моей радиопередачи «Kirillitsas Eesti» прозвучала и мысль о комплектации фонда местными кадрами. Если педагогов-криминалистов в Ида-Вирумаа не так много, то желающих проводить консультации и направлять желающих найдется.

Это уже вторая организация, думающая о переезде в Нарву. Но есть и другие идеи. Например: почему бы не построить в Нарве Центра AHAA? Слушайте и запоминайте: в Нарве нужны магниты для своих и прибывающих! Эстония по-прежнему входит в десятку самых популярных среди россиян туристических направлений. Туристический потенциал Ида-Вирумаа до конца не раскрыт.

И мне было очень жалко, что на этой неделе в своей презентации развития Фонд развития Эстонии EAS не нашел ни одного проекта для Северо-Востока. «Космопарк» в Пыльтсамаа, «Морская звезда» в Дирхаме, WOW! в Курессааре, Морской музей в Толстой Маргарите, чертово колесо в Юлемисте, тропинки в зоопарке, центр виртуальной реальности в квартале Ноблесснера – это все здорово. Но если говорить о Нарве, там можно создать постоянную экспозицию несбыточных идей по развитию Нарвы.

Проверка на вшивость

Мы узнали также, что человек, угрожавший летом прошлого года взорвать самолет из таллиннского аэропорта, задержан и проведет следующие четыре месяца в местах не столь отдаленных. В том числе и от аэропорта, если речь идет о таллиннской тюрьме.

Большинству эстонцев имя телефонного террориста ничего не говорит, а вот в Рунете о нем можно найти много интересного. Активистом русской Эстонии оказался Владислав Пяллинг, экс-сотрудник службы безопасности аэропорта. Именно русский активизм назвали возможным мотивом к совершению преступления. Во что я лично не верю – никто ведь не сознается в том, что подобные вещи делаются либо в помешательстве, либо от маниакального желания «засветиться», доводящего до помешательства.