Мужчина серьезно пострадал на работе: руководитель фирмы предстал перед судом

Согласно обвинению в января 2015 года в находящемся на улице Рингтеэ в Тарту гараже произошел несчастный случай на производстве, когда работник во время выполнения служебных обязанностей упал с высоты двух метров с алюминиевой лестницы на бетонный пол. В результате падения пострадавший получил серьезные повреждения.

На этой неделе Тартуский уездный суд признал виновным фирму Ragan OÜ и 19-летнего члена правления Мартина в возникновении тяжелых повреждений, которые возникли из-за несоблюдения предусмотренных мер безопасности. Суд приговорил Мартина к четырем месяцам тюремного заключения, что было заменено 120 часами общественных работ, которые он должен будет выполнить в течение двух месяцев.

Также Мартин должен выплатить за производственные расходы 801 евро, а Ragan OÜ — 729 евро. Ragan OÜ должна выплатить денежный штраф в размере 6000 евро.

Прокурор Лыунаской прокуратуры Марге Пюсси сказала BNS, что необходимо убедиться, что рабочая среда и инструменты отвечают требования безопасности: «Этот несчастный случай закончился печально как для работника, так и для работодателя. Наказание не вернет человеку здоровья, но в будущем поможет избегать подобных инцидентов».

Капитан полиции Лыунаской префектуры Анита Рейпонен рекомендует работодателям регулярно проверять рабочие места, инструменты и осведомленность работников о мерах безопасности.