Лаури: Осиновский только раздает обещания о дополнительном финансировании медицины

«Неожиданностей не произошло — обещание Осиновского, что будут найдены средства на дополнительное финансирование здравоохранения, осталось невыполненным», - прокомментировала Лаури ситуацию, что в пятницу на встрече с Осиновским по теме дополнительного финансирования здравоохранения медработники так и не услышали от Осиновского, в чем конкретно состоят планы министерства.

«Предложение, с которым Осиновский вышел к правительству, было то же, что и в прошлом году: уплатить социальный налог за пенсионеров из прочих средств государственного бюджета, - отметила Лаури. - Нынешнее правительство начало свою деятельность с лихих повышений налогов, но к нынешнему моменту выяснилось, что это не так просто, как считало правительство, вступая в должность. Помимо юридических препон, здесь есть еще одно обстоятельств — эти налоги и не дадут ожидаемого дохода».

По мнению Лаури, для того, чтобы увеличить финансирование здравоохранения в большей мере, чем будет расти поступление налогов от страховой медицины, следует либо ограничить прочие бюджетные расходы, либо повысить налоги.

«Теоретически правительство могло бы ограничить прочие расходы или не реализовать какие-либо свои планы, однако составить такие планы очень сложно. Так что нынешнее правительство могло бы начать ограничение расходов в не приоритетных сферах», - пояснила Лаури, по мнению которой Осиновскому следовало бы от раздачи обещаний перейти к делу.

«Я не знаю, как именно Осиновский намерен обеспечить здравоохранению дополнительное финансирование и выполнить свои обещания. Плохо во всем этом то, что министр не готов честно говорить о ситуации, а только раздает обещания, которые не в состоянии выполнить», - отметила Лаури.