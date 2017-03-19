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Лаури: Осиновский только раздает обещания о дополнительном финансировании медицины

BNS
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Больница. Иллюстративный снимок. | ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский (СДПЭ) раздает обещания по поводу дополнительного финансирования здравоохранения, но при этом он не способен их выполнить, утверждает член парламентской комиссии по социальным вопросам Марис Лаури (Партия реформ).

«Неожиданностей не произошло — обещание Осиновского, что будут найдены средства на дополнительное финансирование здравоохранения, осталось невыполненным», - прокомментировала Лаури ситуацию, что в пятницу на встрече с Осиновским по теме дополнительного финансирования здравоохранения медработники так и не услышали от Осиновского, в чем конкретно состоят планы министерства.

«Предложение, с которым Осиновский вышел к правительству, было то же, что и в прошлом году: уплатить социальный налог за пенсионеров из прочих средств государственного бюджета, - отметила Лаури. - Нынешнее правительство начало свою деятельность с лихих повышений налогов, но к нынешнему моменту выяснилось, что это не так просто, как считало правительство, вступая в должность. Помимо юридических препон, здесь есть еще одно обстоятельств — эти налоги и не дадут ожидаемого дохода».

По мнению Лаури, для того, чтобы увеличить финансирование здравоохранения в большей мере, чем будет расти поступление налогов от страховой медицины, следует либо ограничить прочие бюджетные расходы, либо повысить налоги.

«Теоретически правительство могло бы ограничить прочие расходы или не реализовать какие-либо свои планы, однако составить такие планы очень сложно. Так что нынешнее правительство могло бы начать ограничение расходов в не приоритетных сферах», - пояснила Лаури, по мнению которой Осиновскому следовало бы от раздачи обещаний перейти к делу.

«Я не знаю, как именно Осиновский намерен обеспечить здравоохранению дополнительное финансирование и выполнить свои обещания. Плохо во всем этом то, что министр не готов честно говорить о ситуации, а только раздает обещания, которые не в состоянии выполнить», - отметила Лаури.

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