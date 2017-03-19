Вот это конфуз! Противники военного полигона нечаянно выдали секретную информацию

Целью кампании, проводимой движением Eesti Metsa Abiks, является обратить внимание на животных и птиц, находящихся под защитой государства и проживающих на территории полигона, сообщает портал Postimees.ee.

Движение отмечает, что на территории полигона живут, например, орланы-белохвосты, черные аисты и глухари, которым действия военных будут мешать. На своей страничке в Facebook движение опубликовало карту, на которой были нанесены места обитания вышеперечисленных птиц.

Координатор движения Линда-Мари Вяли призналась, что действительно из-за незнания на карте оказалась информация, которой там быть не должно. «Как только выяснилось, что это запрещено законом, то наш художник нарисовал другую карту», - отметила она.

Инспекция окружающей среды начала дисциплинарное расследование всех обстоятельств случившегося, в котором пока исходит из того, что информация была опубликована случайно, без злого умысла. Закон же предусматривает в таких случаях штраф от 300 до 1200 евро.