"На острие": правда ли, что КВН - орудие кремлевской пропаганды?1
20. март 2017 10:49
Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom утверждает, что юмористические передачи, такие как КВН, являются орудием кремлевской пропаганды. Действительно ли юмор - это средство стратегической коммуникации? Есть ли основания подозревать КВН и «Прожекторперисхилтон» в пропаганде и, если да, то что они пропагандируют?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с руководителем КВН Эстонии Максимом Волковым.
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.