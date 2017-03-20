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"На острие": правда ли, что КВН - орудие кремлевской пропаганды?

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Rus.Postimees.ee
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Максим Волков | ФОТО: Личный архив

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom утверждает, что юмористические передачи, такие как КВН, являются орудием кремлевской пропаганды. Действительно ли юмор - это средство стратегической коммуникации? Есть ли основания подозревать КВН и «Прожекторперисхилтон» в пропаганде и, если да, то что они пропагандируют?

Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с руководителем КВН Эстонии Максимом Волковым.

Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.

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